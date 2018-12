Aasta purjetamistreener Elise Umb: Edu tagab tugev kodune konkurents

Lõppeva aasta Eesti parima purjetamistreeneri tiitliga pärjatud Elise Umb on ligemale veerand sajandi jooksul maailma meredel korduvalt nautinud nii võidujoovastust kui pidanud alla neelama ohtralt kaotusekibedust. Tulest, veest ja vasktorudest läbi käinud purjetaja otsustas aasta tagasi, et on õige aeg hakata oma kogemusi kodulinna noortele jagama.