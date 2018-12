Waze’i lisatud liiklejate hoiatused jõuavad Targa Tee portaali

„Oleme astunud sammu edasi operatiivinfo kuvamisel portaali Tark Tee, et teekonda planeerima asudes oleks liiklejatel rohkem olulist infot,“ selgitas maanteeameti liiklusjuhtimiskeskuse liiklusjuht-analüütik Hannu Ploompuu. „Kõiki Waze’i hoiatusi me ei kuva ja Tallinna oleme samuti välja jätnud, et vähendada infomüra.“

Maanteeamet on juba mitu aastat jaganud Waze’i kasutajatele infot riigiteede liikluspiirangute kohta ja talvel edastanud teeilmajaamade libeduse hoiatusi. Sel talvel saab Waze’is näha neid hooldesõidukeid, millel on sahk või puistur kasutuses ehk tehakse talviseid töid riigiteedel. Liiklejaid hoiatatakse samuti vastassuunast läheneva hooldeauto eest.

„Hooldeauto sõidab muudest sõidukitest aeglasemalt ja seetõttu võib selle järele tekkida autode kolonn, mis on liiklusele takistuseks. See on olulisim põhjus, miks soovime hooldeautode liikumist näidata,“ lausus maanteeameti Lõuna regiooni hooldevaldkonna juht Tiit Valt. „Kui juht teab aeglasema liiklemise põhjust, annab see talle võimaluse takistusega aegsasti arvestada. Nii loodame kahandada ohtlike möödasõitude arvu.“