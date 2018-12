Noortebändide Bedwetters ja Mushy muusikud astuvad täna koos lavale

Jõuluküte on korra aastas toimuv kontsert või igas mõttes eriline sündmus, nagu seda iseloomustas korraldaja ja Mushy laulja Taavi Holter. “See on näide sellest, mis juhtub, kui kamp Pärnus kasvanud ja Eestis end tõestanud muusikuid, ürituste organiseerijaid ja elukunstnikke saab taas kodulinnas kokku, et midagi erilist korda saata,” rääkis Holter.

Kajakad on kahe umbes kümme aastat tagasi veel aktiivselt tegutsenud bändi sümbioos, olles ühiselt segasemad kui ­bändid omal ajal. “Kuna kõik sõbrad on pühadel kodulinnas tagasi, on see justkui meie töö pakkuda neile positiivselt hull õhtu,” märkis Holter.