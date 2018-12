Paides pallinud vutimees tuli kodulinna tagasi

Vapruse tegevjuht Karl Palatu ütles, et Pärnu linna esindusmeeskonnana tunneb vutiklubi vastutust kõigi Pärnust pärit mängijate karjääri toetamisel ja just seetõttu tehti Hansonile lepingupakkumise.

“Noorest east hoolimata on Henri kogenud mängija ja saab kindlasti meie esindusmeeskonna üheks liidermängijatest ning on noortele mängijatele eeskuju ja tugi. Tundes Henrit, olen kindel, et see roll talle sobib, ja eesootav jalgpallihooaeg kujuneb talle edukaks,” ütles Palatu.