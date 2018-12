Tuntud kaubamärkide disaineritoodetest leiti ohtlikke aineid

Liigses koguses kroom VIt leiti neljas tootes – käevõrus ja kolmes kindapaaris. Käevõru New Vintage by Kriss oli müügil Pärnus Suveniir OÜ kaupluses.

Kõikide nimetatud ettevõtjate suhtes alustati haldusmenetlust ja tooted on müügilt eemaldatud. Tarbijakaitseamet on sel aastal testida võtnud 55 toodet, millest ohtlikuks on osutunud 14 ja nõuetele mittevastavaks märgistuse puudulikkuse tõttu kolm. Osa toodete suhtes on menetlus ettevõtjatega veel pooleli.