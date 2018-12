Pärnakate jõulud Koreas, Brasiilias ja Ameerikas: hapukapsajaht, viljalõikus ja paberist lumehelbed

Norras vitsutatakse jõululaupäeval riisiputru ja küpsetusahi huugab vahetpidamata, et vaaritada seitset sorti kooki. Ameerikas ei ole mingit probleemi hankida kohalikust väikepoest hapukapsast ja ehtsat rukkileiba, mis võõrsil olles mõnusalt koduse tunde aitab luua. Brasiilias möödub jõululaupäeva purjekal õhtupäikest nautides, seinal paberist lõigatud lumehelbed. Hiinas muutuvad muidu tontlikud pilvelõhkujad naerusui hiigelkaunistusteks, kandes sõnumit, et maailma suurim ostupüha on täies hoos. Lääne-Austraalias lõigatakse jõululaupäeval vilja, õhtul suundutakse 120 kilomeetri kaugusele ööklubisse.