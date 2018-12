Miks on vaja väidetavalt rahu­likul perioodil nagu advendi- ja jõuluaeg lasta tulevärki? Kas aastavahetuse ilutulestikust jääb väheks? Mispärast paugutavad nolgid keset päist päeva?

Olgu kes iganes tänatud, et minu jahikoerast ­semu ei karda pauke, aga kui temast mõne meetri kaugusel pimedas rakette lastaks, ei mõjuks see talle kindlasti hästi. Hoidku veel selle eest, et ükskõik kelle neljajalgne sõber või laps ei saaks mõne hooletult ülesseatud pürotehnilise vahendiga pihta.