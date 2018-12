Pääste-, tervise- ja maanteeamet annavad nõu, mida pühade ajal mitte teha

Terviseamet soovitab saabuvate pühade ajal lähedaste tervist jälgida ja veenduda selles, et ravimeid regulaarselt tarvitavatel inimestel oleksid arstimid jõuludel ja aastavahetusel olemas. Samuti soovitab amet vastutustundlikult juua alkoholi ja süüa.

“Talvel liigeldes tuleb kindlasti meeles pidada, et teeolud on talvised ja suvine sõidustiil ei sobi sinna. Tuleb arvestada libeduse, pikema pidurdusmaaga ja planeerida rohkem aega sihtkohta jõudmiseks,” märkis maanteeameti hooldeosakonna juhtinsener Rain Hallimäe. “Kindlasti soovitame vältida keerulistes ilmaoludes möödasõite, sest siis muutub see niigi ohtlik manööver veel ohtlikumaks.”