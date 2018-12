Lauri Beekmann: Kinkige lapsele kained jõulud

Riigipühadel on mitu otstarvet. Üks neist on kindlasti anda sügavam tähendus valitud tähtpäevadele, märkida, et need päevad on meie ühiskonnas tähtsad. Muidugi ei oleks õige demokraatlikus riigis kedagi sundida midagi tähtsustama, kui inimene seda mõtet ei jaga, kuid omamoodi ühiskondliku kokkuleppena oleme valitud päevadele sellise rolli siiski andnud.