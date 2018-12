Lagle Parek: Kõige tähtsam ei ole maine rikkus

Lagle Parek meenutas, et pidas jõule nii lapsena Siberis kui hiljem vangilaagris.

Meie kokkusaamise eel mainis Lagle Parek, et noortega kohtumisel, mis ära jäi, pidi ta rääkima ideedest, mis väärivad jagamist. See pani teda mõtlema, mis on tema silmis praegu meie riigis kõige tähtsam.