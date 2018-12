Nagu enamikule eestlastele on Kristelile jõulud väga oodatud aeg. “See on aeg, kui ma alati ­koju tahan ja kodus tunnen ennast kõige rohkem seal, kus on mu juured. Esimese advendi püüan alati Pärnus olla. Mulle meeldib sinna jõuda hilja õhtul, kui linn on tuledes. Juba üle silla sõites tekib mõnus kodutunne ja igal aastal on tuled, mis mind vastu võtavad, pisut erinevad,” räägib ta õhinal.