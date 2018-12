Lapse palve, mida jõulutaat eales ei unusta

Maitu kutsutakse jõuluvanaks isegi suvel. Just nii mõjub ta halli pea ja sama tooni habemega, mida mees hoiabki parajalt pika, et jõulude aegu punakuueks käies ei peaks vale­habet kandma. Tänavune on 45. aasta taadiks käia. “Laste imeline jõuluootus on palju muutunud, kippudes uppuma hullusesse: mida kallim kink, ­seda parem. Isiklikult pean õigeks ­panust hingele, et kingil oleks osa lapse emotsionaalses arengus, unistustes ja lootustes,” leiab Mait.