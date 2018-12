Jõulupuu: kes viitsib toob metsast, kes ei viitsi ostab parklast

Eeskätt linnas elavad inimesed, kellel oma metsa ei ole, soovivad ette võtta väikese metsaretke, et endale ise kuusk tuua. Seega võib kuusetoojaid Sepa sõnul kohata just linnalähedastes metsades.

Inimesi, kes püüavad metsast vaikselt ja ilma kuuse eest maksmata välja hiilida, on Sepa sõnul kas väga vähe, või ei olegi. Pigem ollakse ausad ja teadlikud. Juhised riigimetsa leidmiseks on RMK kodulehel või mobiiliäpis täpselt olemas.

Pikaaegse kogemuse põhjal võib Sepp enda sõnul kindlalt väita, et kõige ilusama kuuse saab liini, tee või kraavi äärest - neist kohtadest soovitataksegi kuusk võtta. “Seal kasvaval kuusel on tugevad oksad ja mitte nii pikaks veninud latv kui tihedas noorendikus. Kui kohtute metsas RMK töötajaga, siis küsige tema käest julgelt nõu, küll ta soovitab sobivaid kuuse leidmise kohti,” märkis ta.

Kaubamajaka ees 11 aastat kuuskede müügiga tegelenud Raido Rõõmussaar tõdes, et ise metsas kuuse järgi käia on tõepoolest populaarseks saanud, kuid jätkub neidki, kes eelistavad vaevata kauni jõulupuu endale soetada. On tulnud ette selliseidki olukordi, mil hommikul käidi metsas ning õhtul tuldi ikkagi müügiplatsilt ostma, põhjenduseks see, et metsast ei leidnud lihtsalt sobivat.