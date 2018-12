Erakorralise meditsiiniabi töised pühad

Pärnu haigla erakorralise meditsiiniabi osakonnas ehk EMOs on tavalise tööpäeva hommikupoolikul voodikohad hõivatud, abivajajate tarvis on kasutusele võetud lisavoodid. Need, kellel esmased uuringud tehtud, ootavad tulemusi, keegi lükatakse kanderaamil lifti, keegi jõuab ratastoolil edasi. Artikkel avaldati Pärnu Postimehes 23. detsember 2017.