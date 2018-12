Toomas Sildmäe: Kõik oleme õnnelikud, kui Tänak võidab, aga kui mina teenin ühe lisamiljoni, on see kindlasti varastatud

See fakt on Sildmäele, kellele meeldivad kõneka ajalooga vanad asjad, väga oluline. Temagi kabinet selle moodsa hoone kolmandal korrusel annab tunnistust ajaloo- ja kunstihuvist: kõigil seintel leidub Wiiralti loomingut. “Näe, presidendi pilt on ka siin üleval,” osutab vestluskaaslane kabinetiseinal rippuvale “Kaameli peale”.