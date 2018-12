Puntpaabukesi ehk leevikesi võiks tunda nii suur kui väike loodushuviline. Ei leidu just palju värvuliste liike, kelle sulestik lubab nii selgesti sugupooli eristada. Talvisel ajal pole Eestis ühtegi teist leevikese moodi lindu, kui kõrvale jätta männileevikesed, kes meile põhja poolt väga harva satuvad. Kui leevikesed õunapuudele lendavad, oleksid sinna otsekui punased õunad tekkinud. Need on leevikeseisandad, mustad mütsid peas, kurgualune ja rind punased. Emaslinnud on aga märksa tagasihoidlikuma välimusega: pruunikashallid.