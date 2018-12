Suvepealinnas avastati narkokuritegusid mullusest enam, sõltlastele jagati 27 000 puhast süstalt

Kohalikud politseinikud nentisid toona selleteemalises usutluses, et nähtavasti otsivad sõltlased järgmise varjatud paiga, kus tungi rahuldada. Kindel on seegi, et see polnud Pärnus ainus niisugune süstimispesa.

Siinsed valdkonnaga kokku puutuvad politseinikud tõdesid sedagi, et narkomaaniaga heidelda on sama mis võidelda tuuleveskitega: tegemist on suuresti meditsiinilise probleemiga. Teisalt, võrreldes näiteks Harjumaa ja Ida-Virumaaga pole Pärnumaal probleem hull.

Lääne prefekt Kaido Kõplas märkis paar päeva enne aasta lõppu, et narkosüütegude arv on maakonnas mullusega võrreldes kasvanud ja eelkõige seetõttu, et politsei on nende avastamiseks varasemast veel rohkem panustanud. Tema väitel on korrakaitsjad tänavu kokku puutunud sellegagi, et inimesed, kellele on välja kirjutatud psühhotroopne ravim, on asunud seda hoopis edasi müüma.