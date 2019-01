Bussijaamas abipolitseinikku löönud pröökaja pandi pea paariks aastaks vangi

Korrakaitsjaid oodates püüdis naissoost turvatöötaja teda ähvardanud meest ooteplatvormil rahustada. Selgus, et see on nagu tuuleveskitega võitlemine, sest kui kohale jõudnud politseinikud talt juhtunu kohta küsisid, ründas mees 24aastast abipolitseinikku.

„Selle tulemus on aasta ja kaheksa kuud vangistust, üle 800 euro menetluskulude katteks ja aastane paus juhtimisõiguses,“ sõnas Salmistu. Ta täpsustas, et lisakaristus hakkab kehtima pärast vangistuse ärakandmist. See tähendab muu hulgas seda, et lubade tagasisaamiseks peab ta uuesti sooritama nii liiklus- kui sõidueksami.