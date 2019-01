Ewert and The Two Dragons: Taasavastasime armastuse muusika kirjutamise vastu

Lapse sünd on justkui lapsevanema taassünd: elu ilmutab end teistmoodi ja läbi uute kaadrite. Uuesti avastatakse lihtsad asjad nagu enda peeglist vaatamine ja esimese hapu tsitruselise maitsmine. Nii on ka neljal draakonil, kes kõik on vahepeal isaks saanud.