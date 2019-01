Sõjalis-sportlik mäng ­ühendab põlvkondi ja rahvusi

Airsoft on spetsiaalsete relvadega taktikaline sõjalis-sportlik mäng, milles jäljendatakse ehtsaid lahingusituatsioone. See loodi 1970.–1980. aastatel Jaapanis, kui kodanikel keelustati tulirelvade omamine. Valmisid vedruvinnastatavad tulirelvakoopiad, mis tulistasid välja kuue millimeetrisi plastkuule. Sealt alates on aastakümnete jooksul relvad arenenud ja levinud kõikjale maailma. Airsoft on põhiliselt hobi, kuid ­seda kasutatakse paljude riikide politseiüksuste ja sõjavägede tak­tikalises välja­õppeski.