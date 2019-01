Nali seisneb selles, et me võtame ennast kuradi tõsiselt

"On mingid asjad, mis on nii valusad, et neid ei julgeta isegi lähedastele rääkida. Ja vaat selle pinnal toimuvadki tegelikult lahkukasvamised. Kardame, et meid ei mõisteta. Kardame üksi jääda. Aga tegelikult viib see selleni, et just nii üksi jäädaksegi, isegi koos olles,” arvab näitleja Elina Reinold.