Iris Ruut: Eakate päevahoid – kellele, miks ja kuidas?

Sotsiaalteenuste vajaduspõhine arendamine on kohaliku omavalitsuse ülesanne ja kantud mõttest, et abivajaja saaks oma toimetulekuks vajalikud sotsiaalteenused kätte kodu lähedal. Pärnu sotsiaalkeskus on eri toetavaid sotsiaalteenuseid osutav linna hallatav asutus, mis praegu tegutseb kolmes majas: erihoolekandeteenused on Riia mnt 70, eakatele mõeldud teenused Metsa 10 ja liikumis- ja muu puudega inimeste töökeskus Suur-Posti 18.