Suur-kirjurähn oli esimene puusepp, keda tundma õppisin. Meil ­pesitsevatest rähnlastest on ta vaieldamatult levinuim ja tuntuim, keda loetaksegi rähni musternäidiseks. Oma punase sabaaluse, kontrastselt musta selja ja valgete laikudega jääb ta alati silma, eriti värvivaesel ajal. Käbirohketel aastatel polegi harvad juhtumised, kus ühele jämedale oksale satub mitu rähni ja enamjaolt lõpeb lugu kemplemisega. Rähnid ajavad tiivad laiali, et näidata, kes on kõige võimsam. Mõistagi tuleb sissetungijal lõpuks taanduda.