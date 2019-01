Loomapäästegrupp tuletab meelde: külmad ilmad ohustavad loomi ja linde

Lühikarvalised koerad ja kassid on pakase suhtes eriti tundlikud ning neid ei soovitata õue üldse lasta. Jalutuskäikudel tuleb jälgida loomade käitumist: kui neljajalgne väriseb, närvitseb või hoiab käppi kordamööda üleval, on viimane aeg koju tagasi minna. Autojuhtidel tasuks aga enne masina käivitamist vaadata kapoti alla, et seal ei leiduks soojemat küljealust otsima läinud kasse.