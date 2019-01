Ott Tänaku edulugu sütitab kohalikke rallimehigi

“Tänaku esitused teevad meie ala Eestis praegu väga palju populaarsemaks, kui see varem oli,” arvas suvepealinna rallisportlane Egon Kaur. “See on kindlasti atraktiivne Eesti sponsoritele: seeläbi on noortel lihtsam alustada ja toetajaid leida.”

Aastaid tagasi WRC Akadeemias ehk rahvusvahelises noorte rallisarjas laineid löönud Kaur hoiab mõistagi isegi Tänaku tegemistel silma peal. “Viimased hooajad on väga põnevad olnud just seetõttu, et uued autod on seda kompotti märksa rohkem segama hakanud: ei domineeri enam vaid üks mees,” jutustas ta. “Praegu tundub, et Ott on kindlasti favoriit.”