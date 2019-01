Urmas Hännile: “Sind armastan ma järjest...”

Kuulutada 2019. aasta eesti keele aastaks ja kui üks mees hoogtöö korras emakeelt väärtustada on hüva ettevõtmine. Seda isegi olukorras, kui osundada 2017. aastast pärineva keeleseisundi uuringu aruannet, kus “eesti keelel on riiklik staatus ja ELi ametliku keele staatus” ja “eesti keele maine on valdavalt hea, paljud mitte-eesti ema- ja/või kodukeelega inimesed soovivad eesti keelt õppida”.