Lapsepõlv Pärnus ehk Ühe linna 29 lugu

On kesktalv, väljas käre pakane. Ema otsib kapist sukkpüksid, need punased ja õrna triibuga, kerib sõrmede vahele ja topib lapse jalad neisse. Seejärel tõmbab ta tüdrukul üle pea valge maika, surudes särgisaba sukkpükstesse. Villased sokid, veel üks pluus, fliiskampsun ja alles siis aeg astuda kombekasse. Enne veel tuleb pähe tõmmata müts ja pista sõrmed käpikutesse: sellistesse, mille vasak ja parem käsi on omavahel nööriga ühendatud.