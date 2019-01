Jagatakse toetust taluarhitektuuri säilitamiseks

“Taluhoonestus on läbi aegade kõige arvukam Eesti maamaastikku kujundanud element,” ütles kultuuriminister Indrek Saar. “Eestis on häid näiteid taluarhitektuuri säilitamisest muuseumis: nii Eesti vabaõhumuuseumis kui ka mitmes paikkondlikus muuseumis. Puudu aga on olnud toetus taluarhitektuuri säilitamiseks selle algses paigas ja kasutuses, mis on väga oluline nii traditsioonilise arhitektuuri kui ka ehitusvõtete ja -oskuste säilitamiseks.”