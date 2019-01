Roheline Võti nõudis hotellidelt veesurve alandamist ja leedpirne

Peamiselt majutusettevõtted on vastu võtnud otsuse teadlikult roheliselt tegutseda ja teenida välja Green Key ehk Rohelise Võtme märgis. See omistatakse turismiettevõtetele, mis soovivad senisest edukamalt majandada ja näidata oma majast väljapoole, kuidas saavutada kooskõla kvaliteedi, mugavuse ja keskkonnasõbralikkuse vahel. Pärnuski on Rohelise Võtme kadalipu läbinud kolm hotelli: Hedoni spaahotell, Koidulapark ja Ammende villa. Riigis on võtmega tunnustatud 22 asutust.

Eesti liitus kvaliteedisüstee­miga 2001. aastal. “Kuulsin sellest uudistest,” meenutas Koidulapargi hotelli juhataja Tiia Pärna, kes teadis kohe, et see on nende tee. Kuna turism on üks keskkonda enim kahjustavaid valdkondi, tundus mõistlik midagi ette võtta. “See, mis me siin algusaastatel tegime, oli üsna ennekuulmatu, nüüd teevad nii juba kõik,” rääkis Pärna.