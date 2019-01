Jääpurjetajad seilavad EMil tõusvas joones

Enne viimast võistluspäeva juhib regatti Burczynski 13 kohapunktiga. Radzkil on 19 ja Kosel 21 punkti. Neljandal kohal on Lukasz Zakrzewski 25 silmaga ja viiendat-kuuendat kohta jagavad Tomasz Zakrzewski ning Maalinn võrdselt 27 punktiga.

“Läheme viimasel võistluspäeval välja täispangale,” rääkis Kosk telefonivestluses klubikaaslasele. “Viiendast sõidus lüüakse kaardipakk sassi, kuna igal mehel läheb halvim sõit mahaarvamisele. See tähendab, et teises sõidus 18. koha saanud Rasmusel on suured šansid esimese kolme hulka jõuda,” selgitas ta.