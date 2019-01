Kujunduseriala õpilased suundusid pooleks aastaks Berliini

Praktikantide sõnutsi on muus kultuuris esialgu raske kohaneda, kuid julgus ja mugavustsoonist väljumine on enesearenguks väga olulised.

Projektijuhi ja kooli direktori Indrek Alekõrre ütlust mööda on see Eesti kutsehariduses esmakordne, et nii pikk praktika ette võetakse. Aga lühiajaline praktika on suhteliselt vähetõhus. Sama meelt on sakslased.