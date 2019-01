Tõnu Kann: Arstid ei usalda oma kolleege

Päev enne seadusemuudatust võis Postimehest lugeda, mida arvab sellest Tartu ülikooli kliinikumi radioloogiakliiniku juhataja Pilvi Ilves: röntgeniaparaadiga töötavad perearstid seavad patsiendi ohtu. Ilves selgitas, et üldarstid ei ole saanud radioloogiaalast ettevalmistust ei koolis ega residen­tuuris, ja hoiatas, et perearstid võivad seetõttu röntgenipilte hinnates eksida haigust diagnoosides.

Lahti seletatult tähendaks see, et perearst tunnistab pildil katkise jalaluu terveks või pildistab rindkere asemele kõhtu ja otsib sealt kopsupõletikku. Tegelikult nõuab seadusemuudatuski röntgeniaparaadiga töötada tahtvalt arstilt sellekohast ettevalmistust, mida on saanud näiteks EMO arstid, anestesioloogid ja günekoloogidki.