Madis Veskimägi: Eesti mehe toob arsti juurde sõbra surm või poliitiku haigus

Pea veerand sajandit Pärnumaa väikese alevi rahva tervise eest hoolitsenud, end põliseks pelgulinlaseks ja natuke oma­päraseks inimeseks nimetava Veskimäe tegemised ulatuvad aga meditsiinivaldkonnast kaugele. Kinomehaanika, foto- ja videograafia, kirjutamine, elektroonika, jalgrattasõit, küpsetamine, langevarjuhüpped – nimeta vaid hobi ja võib arvata, et Veskimägi on seda harrastanud. Ühena viimastest tempudest leidis ta tee aga poliitikasse ja otsustas kandideerida riigikokku.

Olete aastaid trummi tagunud, et tohiksite oma kuulsat röntgeniaparaati kasutada. Möödunud kolmapäeval võeti “Madis Veskimäe seaduseks” ristitu riigi­kogus vastu. Olete rahul?

Muidugi. See on sammukene selles suunas, et meil oleksid sisulised tervisekeskused, kus toimiks sisuline diagnostika, mitte see, et siin on teile pihutäis saatekirju ja jookske nüüd.