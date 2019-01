Instagrammerid mõjutavad tuhandete inimeste elu

Kes on need, kelle tegemisi jälgivad tuhanded inimesed teisel pool nutividina ekraani? Nad võivad anda tõuke minna jõusaali, meelitada ostma mõne kaubamärgi ilutooteid või kadestada reisijäädvustustega. Nad on instagrammerid, mõni nimetab end influencer’iks. “Inimesed tembeldavad mind kuidagi tähtsamaks ja paratamatult mõjutan ma neid mingil määral,” tõdes 30 600 jälgijaga ja ­äsja täisikka jõudnud Kendra Katrina Könnel.