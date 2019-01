Enim hunte on sel hooajal kütitud Pärnumaal

Kogu Eestis on sel hooajal kütitud 59 sutt, nendest seitse eriloa alusel. Küttimismaht on jahihooajal 60.

Keskkonnaamet suurendas 4. jaanuaril käskkirjaga küttimismahtu 60 isendini. Eriloa alusel on Läänemaa jäägrid küttinud kaks ja Pärnumaa omad neli hunti ning Saaremaa omad ühe.

Veel on aktiivselt küttinud Raplamaa (kümme hunti) ja Järvamaa (üheksa) jahimehed. Samuti on Harjumaal lastud seitse, Tartu- ja Läänemaal kuus hallivatimeest. Valgamaal on jäägrid küttinud kolm, Lääne-Viru-, Saare- ja Ida-Virumaal kaks sutt.