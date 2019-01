Galerii: külavanemaid innustas Pärnu arutelu

Strandi konverentsikeskuse Jurmala saali täitsid külade ja valdade, aga linnade esindajadki, kelle hulgas Taevaskoja külavanem Ahti Bleive möönis, et nende külas läks elu käima tänu ühisele vaenlasele, vallale, mis aina tahtis kõike sulgeda. Külainimesed koondusid ja järeldasid, et külavanem peab olema volikogu liige, seismaks oma asumi ja selle elanike eest.

Seda, et igal külal on oma asjad ajada, rõhutasid päeva esimese poole arutelus nii Sürgavere külavanem Eve Soopa kui ka Kuusiku külavanem Ants Kuningas ning Avinurme külade üksuse juht Krista Pedak. Tõdemusega, et kuigi külavanem on esindusisik ja paljudes valdades on koostatud külavanema statuut, tuleb vastu võetud ülesannet täita pühendumusega.