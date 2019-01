Aknast majja tunginu himustas koolikotti

Lääne ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Liivi Reinhold ütles, et kriminaalasi on alustatud sissetungi paragrahvi järgi, sest esialgsel hinnangul on vargusega tekitatud kahju väiksem kui 200 eurot ehk allpool kriminaalasja alustamiseks vajalikku piiri. "Suurem kahju on tekitatud lõhkumisega. Kui uurimise käigus selgub infot, mis esialgset hinnangut muudab, siis on võimalik kuritegu ümber kvalifitseerida," kommenteeris Reinhold.