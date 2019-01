Kodulinna eelvoor leiab aset 16. veebruaril. Eelvooru žürii, kuhu kuuluvad muuseumi juhataja Elmar Trink ja Endla näitlejad Ott Raidmets ja Saara Nüganen, otsivad etlejat, kes oskab auditooriumile edastada autori mõtted, lisades oma emotsiooni ja suhtumise. „Etleja on autori mõtete vahendaja,“ leiab Trink. „Ta on peaaegu et näitleja.“