Esiliiga B-tasandi tiimid alustasid halliturniiri kaotusega

Pärnu jalgpalliklubi peatreeneri Igor Prinsi sõnade kohaselt oli ta meeskonna hooaja alguse mängupildiga üpris rahul ja talle valmistas heameelt, et mängijad olid kaotuse üle veidi pettunudki.

„Pärnus treenida on praegu päris raske, sest kunstmuruväljak on väga libe. Halliturniiril on hooajaks valmistumisel tähtis roll: saame neli kvaliteetset treeningmängu,” ütles Prins.