Helle Kullerkupp: Miks on inimesed vihased ja kurjad?

Võim ja poliitikud on elu riigis nii korraldanud, et maksumaksja ja ­valija ei saa teda välja vahetada, tagasi kutsuda ega lahti lasta. Vägikaikavedu on Eestis kestnud juba aastaid, alates Taavi Rõivase valitsusest kuni nüüd kohalike omavalitsusteni. Pärnuski.