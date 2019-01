Sirje Niitra: Ajakirjanikud poliitikas?

Kandideerin Eesti 200 ridades seepärast, et mulle meeldivad selle põhimõtted ja see, et sinna pole kutsutud peibutusparte, vaid tegu on valdavalt haritud ja ennast juba tõestanud inimestega, kes ei pruugi kõigest kõike teada, aga on kindlasti kompetentsed alal, mida esindavad. Ja ka selle pärast, et see erakond vaatab ühest valimistsüklist kaugemale.