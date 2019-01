Madis Veskimägi: Perearst pole diagnoos, vaid spetsialist

Hea meditsiinikorralduse tunnus on õige patsient õigel ajal ja õiges kohas. Eestis ei taha see reegel toimida. Seadusandlikult on seni välistatud sisuline diagnostika meditsiini esmatasandil, perearstikeskustes. Tulemuseks see, et umbes kaks kolmandikku meie erakorralise meditsiini osakondade ja eriarstide patsientidest on need, kes saaksid head arstiabi kodulähedases perearstikeskuses, kuid on sunnitud pöörduma mujale. Tulemusena kannatab tõesti eriarsti või EMO patsient.