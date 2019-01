Pärnu taliujuja võitis MMil üheksa medalit

“Nikolai on maru mees. Ta hakkas taliujumisega tegelema kümmekond aastat tagasi ja nüüd on ta sellises vormis kui noor Apollo,” kiitis Pärnu talisuplejate seltsi eestvedaja Tõnu Kütt Pribõlski tegemisi. “Ta on taliujumise üritustel üks aktiivsemaid osalejaid.”

Küti jutu järgi ei aeta kedagi jääaugu juurest ära. “See, et inimesed talisuplust harrastavad, valmistab rõõmu, sest see on hea gripiravim. Viimasel ajal on taliujumine järjest populaarsemaks muutunud. Tallinna taliujujate eestvedaja rääkis, et nädalavahetusel käis nende korraldatud üritusel vees 240 inimest. Ega selle võlust või valust muidu aru saa, kui ise ei proovi. Mõnele see sobib, mõni teist korda enam minna ei taha,” soovitas Pärnu talisuplejate eestvedaja ala kõigil järele proovida.