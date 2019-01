Fosti läheb murdmaajooksu Euroopa karikal kõrget kohta püüdma

Eesti võistkonna liider on Roman Fosti, kes äsja avas hooaja poolmaratoniga Marrakeshis, saades ajaks 1:05.24. See andis 15. koha.

„Võistkondlikult on eesmärk eelmise aasta tulemus ületada, 10.–13. koha võiks seekord sihiks seada. See eeldab, et Roman saab teistelt samuti külladaselt tuge,” ütles Tarm.

“Roman tegi samal võistlusel eelmisel aastal hea jooksu, olles kümnes. Usun, et tema vorm on praegugi niisama korralik ja annaks individuaalselt 20 sekka tulla. Kuigi Marrakeshi poolmaraton võib veidi veel jalgades olla, pärast kolme kuud Keenia laagrit oli see tema esimene võistlus ja laagrijärgne periood on alati keeruline. Teistele meestele kohalisi eesmärke ei pane, ent kes on samal mõõduvõtul varem jooksnud, võiksid need tulemused ületada,” rääkis Tarm.