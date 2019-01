Ettevõtlus nakatab noori kui viirus

Artur Kreitsberg ei ­tunne enam vangla ruumides kõhedust, olenemata sellest, et maja on sünge minevikuga.

Selmet viriseda, kuidas Pärnus midagi teha ei ole, asus 25aastane Artur Kreitsberg tegudele ja asutas siia põgenemistoad. 30. eluaastaks soovib ta rajada veel neli meelelahutuslikku ettevõtet. Põhjus, miks Kreitsberg on püsima jäänud just Pärnusse, peitub siinses hubasuses ja võimaluses kohata tuttavaid kas või poesabas. “Siin on kodune, parem kui kusagil mujal,” kiidab ta kodulinna.