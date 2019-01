Pärnu poiss võitis oma vanuserühmas Eesti kaalukaima laulukonkursi

Mägari lauluõpetaja Toomas Voll tõdes, et kõigile teada võistlussaade “Laulukarussellgi” – uue nimega “Tähtede lava” – on tähtis, kuna jõuab telepildi vahendusel kõige suurema hulga kaasaelajateni, kuid Solistica toimub igal aastal ja pedagoogide silmis pole Eestis sellest väärikamat ega võimsamat konkurssi.

Solistica lõppvooru pääsemiseks tuleb žüriile saata lugude demosalvestused, mille põhjal valitakse välja igas kategoorias paarkümmend lauljat. „Sõel on väga tihe,“ märkis Voll. „See on laulupedagoogide ja solistide taimelava.“

See on laulupedagoogide ja solistide taimelava. Toomas Voll

Laul „Kärslane, metsik ja vaba“, mille autor on Endla teatri muusikaala juhataja Feliks Kütt, tekitas lauluõpetajate seas elevust ja nii mõnigi tuli selle kui endale uue pala noote ja sõnu pärnakatelt küsima. Sama laulu on Mägar esitanud mullu novembris maakondlikul solistide konkursil Sügisulg.

Kevadel Eesti Televisiooni ekraanile jõudev „Tähtede lava“ toob lavale need andekad noored lauluhuvilised, kes on saatesse jõudnud piirkondlike lauluvõistluste kaudu. Seega saab telepildi vahendusel peagi kaasa elada Pärnumaa lastelegi, salvestused on täies hoos.