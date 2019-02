Tarand kutsus poliitikuid üles loobuma sotsiaalmeediast

Tarand ütles: “Olen üks kolmest Euroopa Parlamendi liikmest, kes on reaalselt kogenud füüsilist vägivalda oma poliitiliste vaadete tõttu. Rõhutan, et seisame silmitsi senitundmatu olukorraga, kus virtuaalreaalsus võib väljuda tänavatele, parlamendi istungisaali. Ma pean silmas, et inimesed ei erista enam sotsiaalmeedias ja päris elus sülitamist. Ei saada aru, et virtuaalne rusikahoop või soov kedagi surma nuhelda ei ole tegelikult OK.”

Tarand tsiteeris Jaron Lanieri raamatut “Kümme põhjust, miks otsekohe kustutada kõik oma sotsiaalmeedia kontod”, kus on öeldud, et poliitika ei liigu vasakule ega paremale, vaid allamäge. “Enne kui me siin kõikidele teistele ühiskonnaliikmetele moraali lugema hakkame, näidakem ise eeskuju. Kustutagem konto nii Facebookis kui Twitteris ja kus iganes. Ärgem otsigem kuulsust, au ja laike, sest need platvormid on labased ja loomastavad meid kõiki! Minetame inimlikkuse, aga inimlikkus on oluline!” kõneles Tarand.