Video: Šveitsi valge lambakoer Aniis ja hiirekütt Kahvel on parimad sõbrad

“Esimesel kohtumisel ei saanud Kahvel hästi aru, kes see väike karvapall on ja miks ta meie toas on. Ajas end tagurpidi U-kujuliseks, kõndis küünte peal ja sisises. Aniis väikese titena ei saanud millestki aru. Alles siis, kui Aniis läks puuri esimest uue kodu und tegema, julges Kahvel ligineda ja nuusutada. Võttis paar päeva ja nad said sõpradeks ja hakkasid üksteisega mängima,” jutustas omanik.

Aniisi pesa asub puuris, kus ta magamas käib. Kui pererahvas kodust välja läheb, jääb ta samuti puuri. See kindlustab, et ta omapäi pahandust tegema ei pääseks.

“Aniis on ikka veel see väike totu, kes nooruse uljuse ja agarusega püüab kasse mängima kutsuda. Kahvel siis otsustab, millal on aeg mängida. Kui ei taha, ronib kuskile kõrgemale magama. Aniis võib siis kiljuda ja kutsuda, aga kuna Kahvel on kurt, pole sellest tolku. Vanaproua Nääpsu hoiab aga eemale mõlemast. Kui saab aru, et kumbki pole mänguhoos, siis jalutab nendest väärikalt mööda ja ajab omi kassiasju,” seletas Pille.