Riiulil 3000 vinüüli ja kolmes toas kokku üheksa grammofoni, üks õueski

Kuulaja on ajastu peegeldus. Tollal ei olnud valikut. Ent nüüd, mil tarbija võimalused on suu­remad kui kunagi varem, tekib tahes-tahtmata arutelu: millist tehnilist vidinat ja formaati eelistada?

Apollo Grupi digikauba-, filmi- ja muusikaosakonna tootejuht Marco Väljari tõdeb, et aastatega on täheldatud muusika müügi ja eri helikandjate eelistuse muutust. Kuna tehnoloogia areneb niivõrd kiiresti, liigub müük üha digitaalsemaks. “Paljud artistid, just noorema kuulajaskonnaga artistid, ei pea füüsilist albumit enam vajalikuks,” avaldas Väljari.

“Kuid on kaugelt liialdus väita, et CDsid enam ei osteta. Pigem saab öelda, et nende müük stabiliseerub,” tõdes Väljari, lisades, et CDde tarbimise kohatine langus tulevat välismaiste plaatide arvelt. Eesti muusikute albumite ost tema sõnutsi vaibumismärke ei näita.