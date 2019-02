Pärnus murti sisse korterisse ja eramusse

Papsaare külas lõhuti elamu rõduukse klaas ja varastati 3000 eurot. Ukselõhkumisega kokku on varaline kahju 3200 eurot.

Prokuratuuri pressiesindaja sõnutsi käsitletakse juhtumeid eraldi, sest pole põhjust arvata, et need omavahel seotud oleks. Seda enam, et Papsaares võib vargus olla toime pandud mitme nädala jooksul.